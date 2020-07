Coronavirus Piemonte: due decessi, 16 contagi e 14 guariti

Nessuna vittima era stata registrata negli ultimi tre giorni. Sono 5 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 141 quelli in altri reparti. In isolamento domiciliare 646 persone

È di due decessi e 16 contagi, di cui 11 asintomatici, il bilancio odierno dell'emergenza Coronavirus in Piemonte (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che nel consueto bollettino giornaliero registra anche 14 guariti e altri 670 in via di guarigione. Nessuna vittima, 4.125 dall'inizio della pandemia, era stata registrata negli ultimi tre giorni. I piemontesi contagiati dal Covid dallo scorso febbraio diventano così 31.594. Invariati i ricoveri in terapia intensiva, cinque, quelli non in terapia intensiva sono 141, sei in meno rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 646. I tamponi diagnostici finora processati sono 483.764, di cui 265.495 risultati negativi.