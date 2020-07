Torino, nascondeva nel furgone ricambi d'auto rubati: arrestato

All'interno del furgone a noleggio su cui viaggiava sono stati rinvenuti 3.817 iniettori per auto. Secondo i militari i componenti farebbero parte del materiale sottratto tra il 4 e 5 dicembre 2019 da un tir

I carabinieri della Compagnia di Oltre Dora hanno denunciato per ricettazione un uomo di 57 anni residente a Trofarello (Torino) trovato in possesso di materiale rubato a La Loggia. All'interno del furgone a noleggio su cui viaggiava sono state rinvenute numerose casse che contenevano 3.817 iniettori per auto. Secondo i militari i componenti, tutti di marca Bosch, farebbero parte del materiale sottratto tra il 4 e 5 dicembre 2019 da un tir che si trovava parcheggiato nell'autogrill Villanova Nord sull'autostrada A21. Il bottino messo sul mercato aveva un valore complessivo di un milione e duecentomila euro.