Coronavirus, in Piemonte 8 nuovi contagi e 3 decessi

Otto le nuove guarigioni. In terapia intensiva sono ricoverati attualmente sei pazienti, 144 negli altri reparti. In isolamento domiciliare 663 persone

Sono 8 i nuovi casi di coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) accertati oggi in Piemonte, per un totale di 31.545 contagi. Lo rende noto l’Unità di Crisi regionale. Sono tre, invece, i decessi: le vittime da inizio epidemia salgono a 4.123. Otto le guarigioni registrate nell’ultimo giorno, mentre sono 718 i pazienti “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono al momento sei, 144 (-6) quelli negli altri reparti, mentre in isolamento domiciliare ci sono 663 persone. I tamponi diagnostici finora processati sono 472.296, di cui 258.866 risultati negativi.