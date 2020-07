Torino: crack, cocaina ed ecstasy, scoperto market della droga

In manette un uomo di 27 anni. La successiva perquisizione domiciliare del suo appartamento ha permesso ai militari di recuperare altri 15 grammi di cocaina e 21 di ecstasy, oltre ad alcuni bilancini di precisione e circa duemila euro in contanti

In provincia di Torino i carabinieri hanno arrestato un uomo di 27 anni per spaccio di droga. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato in auto con alcuni grammi di crack suddivisi in tre involucri. La successiva perquisizione domiciliare del suo appartamento di Rivarolo ha permesso ai militari di recuperare altri 15 grammi di cocaina e 21 di ecstasy, oltre ad alcuni bilancini di precisione e circa duemila euro in contanti.