'Ndrangheta in Valle d'Aosta, 12 condanne a Torino

Dodici condanne hanno chiuso a Torino uno dei processi nati dall'inchiesta Geenna sulla presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta. La pena più elevata, 12 anni e 8 mesi, è stata inflitta a Bruno Nirta. Fra gli imputati figura anche un avvocato penalista torinese, Carlo Maria Romeo, per lui è caduta l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa ma è stato condannato per altri episodi a a 4 anni e 6 mesi di reclusione. I suoi legali intendono presentare un'istanza di scarcerazione. La sentenza è stata pronunciata al termine del processo con rito abbreviato.

Il procuratore: “Riconosciuta la presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta"

"È la prima volta che viene riconosciuta a livello giudiziario la presenza della 'Ndrangheta in Valle d'Aosta", ha detto Dionigi Tibone, il magistrato che oggi al Palazzo di Giustizia di Torino ha rappresentato la procura al momento della lettura della sentenza di uno dei processi nati dall'inchiesta Geenna. "L'impianto accusatorio - ha aggiunto Tibone - è stato sostanzialmente confermato".