Torino, si nasconde su bus per evitare controlli: preso pusher

A Torino un uomo di 31 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per spaccio di stupefacenti. L'uomo, con precedenti penali, alla vista dei militari si è nascosto su un autobus della linea 55 in corso Peschiera, sdraiandosi tra i sedili per non essere visto. I militari hanno seguito il mezzo fino a via XX settembre, dove sono saliti a bordo.

La vicenda

Il pusher a quel punto ha inghiottito alcune dosi di droga. In tasca aveva 250 euro in contanti, che gli sono stati sequestrati perché ritenuti provento dell'attività di spaccio. Dopo l'arresto è stato accompagnato presso la struttura sanitaria del carcere di Torino per valutare le eventuali conseguenze delle dosi ingerite.