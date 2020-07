Coronavirus Piemonte, sei nuovi contagi e sette guariti

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 mentre quelli negli altri reparti sono 180, dieci in meno rispetto il giorno precedente. Si registra anche un nuovo decesso. Questi i dati diffusi dall'Unità di crisi della Regione

Sette guariti, una vittima e 6 nuovi contagi, oggi in Piemonte, questi i dati sull'emergenza Covid-19 diffusi dall'Unità di crisi della Regione. I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariati rispetto a ieri), mentre quelli ricoverati negli altri reparti sono 180, dieci in meno rispetto il giorno precedente. Le persone in isolamento domiciliare sono 864, quelle in via di guarigione 855. I tamponi diagnostici finora processati sono 450.251, di cui 246.744 risultati negativi.