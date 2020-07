Maltempo in Piemonte, allerta gialla per temporali

Ancora allerta gialla, per la giornata di oggi, per temporali. La parte del Piemonte interessata, stando alle previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente) è quella il Cuneese-Torinese, dalle zone alpine e prealpine fino alla pianura. Rovesci, ma meno intensi e diffusi, sono probabili anche domani e lunedì. (METEO - LE PREVISIONI A TORINO)

I dati di Arpa

Intanto, la relazione sugli ultimi due mesi stilata da Arpa riporta un accumulo di pioggia superiore ai 500 mm, nei 40 giorni tra il 9 maggio e il 18 giugno, nel Biellese e nel Verbano. Raddoppiata rispetto alla media la pioggia caduta sul Torinese, l'Astigiano e al confine con la Liguria. In quel periodo il Centro Funzionale Arpa Piemonte ha emesso 18 volte bollettini con allerta gialla per rischio idrogeologico dovuto ai temporali, quasi uno ogni due giorni. Tra i dati salienti i 182,8 mm caduti a Peveragno (Cuneo) il 15-16 maggio. 154 a Peveragno (Cuneo), oltre ai tre nubifragi a San Mauro Torinese, il 9, 15 e 18 giugno.