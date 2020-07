Furti in appartamento con proprietari in casa a Valperga, tre arresti

La perquisizione a casa dei tre fermati ha permesso di recuperare altri quattro Rolex, cinque orologi di varie marche, due catenine in oro, un porta accendino in argento, decine di portafogli e telefoni cellulari

I carabinieri hanno arrestato tre uomini di età compresa tra i 21 e i 39 anni per furto e ricettazione. I tre sono stati fermati per un controllo. In auto avevano delle pistole scacciacani, carte postamat e un orologio di lusso, risultati rubati poco prima a Valperga. La banda aveva appena svaligiato due appartamenti con i proprietari all'interno che dormivano.

La perquisizione

