Torino, si ustiona in casa mentre cucina: 39enne trasportato al Cto

Un incidente domestico si è consumato oggi intorno alle 12.30 a Salassa (in provincia di Torino). Un 39enne di origini marocchine e residente in paese è rimasto ustionato mentre stava cucinando. Si trovava all'interno della propria abitazione quando, per cause in fase di accertamento, è stato investito da una fiammata. Ha riportato ustioni al volto, al collo e alle braccia, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza al campo sportivo cittadino, dove è stato affidato all'equipe medica dell'elisoccorso per il successivo trasporto al Cto di Torino.