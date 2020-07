Torino, truffa dello specchietto: un arresto

Un uomo, residente a Noto in provincia di Siracusa, è stato arrestato ieri a Torino dai carabinieri per aver tentato di truffare una donna con il ‘trucco’ dello specchietto. E’ successo a Pinerolo: il truffatore ha finto che la vittima, alla guida di un'auto, avesse causato dei danni al proprio veicolo, mostrando dei segni in realtà antecedenti all’incontro con la donna. Quindi ha chiesto a quest’ultima del denaro per la riparazione. L'automobilista però non si è fatta ingannare e ha chiamato il 112: il truffatore è stato fermato poco dopo dai carabinieri mentre intascava 50 euro da un'altra donna, incastrata con la medesima truffa.