Torino, scoperto centro raccolta di oggetti rubati: tre denunce

I carabinieri hanno denunciato per ricettazione, riciclaggio e furto aggravato in concorso due uomini e una donna

I carabinieri hanno scoperto, in strada del Villareto, un campo nomadi che era un centro raccolta e smistamenti di oggetti rubati, bottino di furti in appartamento ed esercizi commerciali di Torino. Denunciati per ricettazione, riciclaggio e furto aggravato in concorso due uomini e una donna.

Il ritrovamento

Nel campo nomadi, tra la refurtiva pronta per essere rivenduta, c'erano un passeggino, una bicicletta elettrica, decine di utensili edili ed elettrici e altri attrezzi rubati. Il 'tesoro' è stato sequestrato. La bicicletta elettrica, in particolare, era stata rubata il 15 novembre 2018 a Settimo Torinese. Il passeggino, con le relative dotazioni, è stato rubato due giorni fa in un appartamento di Settimo Torinese. Sono in corso gli accertamenti per individuare la provenienza di tutta la refurtiva.