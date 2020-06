Coronavirus, in Piemonte 42 nuovi contagi e 12 decessi

In Piemonte nelle ultime 24 ore sono stati registrati 42 nuovi contagiati, di cui 38 asintomatici (17 nelle rsa, 18 dopo test sierologici). I morti sono 12, di cui un caso registrato oggi. Il numero dei guariti è aumentato di 326 e porta il totale a 21847, mentre le persone in via di guarigione sono 2300. I ricoverati in terapia intensiva sono 33, meno due rispetto a ieri. Negli altri reparti i pazienti sono 544, meno 20. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.606. I tamponi diagnostici finora processati sono 357.957, di cui 197.947 risultati negativi. Sono i dati comunicati dall'Unità di crisi regionale in merito all'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE)