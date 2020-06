Coronavirus, in Piemonte 38 nuovi contagi e 7 decessi

Sono sette i decessi e 38 i nuovi contagi, di cui 10 in Rsa e 19 asintomatici, comunicati oggi dall'Unità di crisi della Regione Piemonte per l'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Il bilancio, dall'inizio dell'emergenza, è dunque di 3.934 morti e 30.845 casi accertati. Numeri che confermano la frenata nella regione, una delle più colpite dopo la Lombardia, della pandemia.

I pazienti guariti sono invece 20.246, 374 in più rispetto a ieri, con altri 2.498 in via di guarigione. Continuano a calare anche i ricoverati in terapia intensiva, tre in meno rispetto a ieri per un totale di 37, mentre i ricoverati negli altri reparti sono 684, 59 in meno nelle ultime 24 ore. I tamponi diagnostici finora processati sono 340.176.