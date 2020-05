Castellamonte, rapina in banca e fugge sull'auto del padre: arrestato

L'episodio è accaduto il 22 maggio. I carabinieri hanno disseminato posti di controllo in tutta la provincia e hanno bloccato il fuggitivo, 32 anni, in una zona boschiva a Ceresola

Rapina una banca armato di pistola e si allontana sull'auto di proprietà del padre. L'episodio è accaduto il 22 maggio a Castellamonte, in provincia di Torino. I carabinieri hanno disseminato posti di controllo in tutta la provincia e hanno bloccato il fuggitivo in una zona boschiva a Ceresola.

L'arrestato

L'uomo ha 32 anni, è residente a Chivasso, già noto alle forze dell'ordine e sospettato di avere messo a segno altri colpi analoghi. Il bottino, nascosto in un doppiofondo nel bagagliaio dove c'erano anche un manganello, un tirapugni e la pistola scenica Beretta senza tappo rosso usata per commettere la rapina, è stato recuperato.