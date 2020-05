Coronavirus Piemonte, 137 nuovi casi. In calo i ricoveri

Sono 137 le persone risultate positive al Covid-19 in Piemonte nelle ultime 24 ore. Lo comunica, nell’aggiornamento delle ore 19, l’Unità di Crisi della Regione. Si registrano 27 decessi di persone positive al coronavirus, di cui 4 al momento nella giornata di oggi. Il dato di aggiornamento comprende, infatti, anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo in seguito risultati legati al coronavirus. Il totale è ora di 3557 deceduti positivi (LA DIRETTA - LO SPECIALE).

I pazienti guariti

I pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, sono 11.149 (+553 rispetto a ieri). Altri 3527 sono “in via di guarigione”, ossia negativi al primo tampone di verifica, dopo la malattia e in attesa dell’esito del secondo. I ricoverati in terapia intensiva sono 108 (-8 rispetto a ieri), quelli non in terapia intensiva sono 1593 (-182 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 9412. I tamponi diagnostici finora processati sono 239.507, di cui 132.346 risultati negativi.

I dati per provincia

In totale, i contagiati sono 3779 in provincia di Alessandria, 1723 in provincia di Asti, 1022 in provincia di Biella, 2679 in provincia di Cuneo, 2565 in provincia di Novara, 14.896 in provincia di Torino, 1235 in provincia di Vercelli, 1093 nel Verbano-Cusio-Ossola, 251 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. Altri 103 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.