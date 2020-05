Coronavirus, in Piemonte 28.549 positivi e 8.195 guariti

Altre 3.098 persone sono in via di guarigione. Si registra un lieve incremento dei ricoveri in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri, che portano il totale a 143. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 205.800, di cui 112.800 risultati negativi

In Piemonte crescono i guariti dal Covid-19. L’unità di crisi regionale ha comunicato che nelle ultime 24 ore i pazienti risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia sono stati 508, per un totale di 8.195, più altri 3.098 in via di guarigione. Tuttavia, si registra un lieve incremento dei ricoveri in terapia intensiva, tre in più rispetto a ieri, che portano il computo complessivo a 143. Stabili invece i contagi, 181 nell’ultimo giorno: dall’inizio dell’emergenza, sono 28.549 le persone risultate positive al Covid. Sono 26 i decessi in più rispetto a ieri. Infine, le persone in isolamento domiciliare sono 11.781, mentre i tamponi diagnostici finora eseguiti sono 205.800, di cui 112.800 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE)