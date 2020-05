Coronavirus, in Piemonte 27622 casi. Sale a 6318 il numero dei decessi

Sale a 6318 il numero dei pazienti guariti in Piemonte, a 27.622 quello dei positivi dall'inizio della pandemia. Sono i dati aggiornati, alle 12 di oggi, sull'emergenza Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE). Sono stati forniti dall'Unità di crisi regionale che ha comunicato un aumento di 22 vittime. Ma i dati, tra cui i 186 guariti e i 115 contagiati in più rispetto a ieri sera, non sono confrontabili perché - spiega la Regione - da oggi i "dati forniti nel bollettino quotidiano saranno quelli rilevati dalla piattaforma Covid Piemonte alle ore 12.00, anziché alle ore 17.00", un cambiamento "dettato dall'esigenza di uniformare i dati forniti quotidianamente al Dipartimento nazionale della Protezione civile e al Ministero della Salute a quelli comunicati agli organi di informazione".

I dati in Piemonte

Il totale dei deceduti positivi al Coronavirus in PIemonte è di 3.186. I ricoverati in terapia intensiva sono 161 (erano 169 alle 17 di ieri), ricoverati non in terapia intensiva sono 2391 (contro i 2484 di ieri pomeriggio). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.010. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 176.078 , di cui 96.021 risultati negativi.