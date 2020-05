Torino, spaccia droga con consegna a domicilio: arrestato 29enne

Per venire incontro ai clienti che non possono uscire di casa per via delle norme anti coronavirus, consegnava droga a domicilio il 29enne arrestato ieri a Nichelino (Torino) per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo è stato fermato dai carabinieri mentre, a piedi, effettuava le consegne: poco prima aveva venduto eroina a un quarantacinquenne. In tasca aveva 220 dosi pronte per la vendita e 550 euro in contanti. Anche il cliente è stato segnalato alla Prefettura. Tre giorni fa la polizia ha arrestato tre persone considerate parte di una rete di spaccio di hashish a domicilio.