Coronavirus Piemonte: 190 nuovi contagi, in calo decessi e ricoveri

Il numero delle persone positive al coronavirus ha avuto oggi un incremento in Piemonte di soli 190 casi, secondo quanto riporta il bollettino quotidiano dell'Unità di crisi regionale (GLI AGGIORNAMENTI). Sono stati eseguiti 3.376 tamponi, una quantità inferiore ad altri giorni: nei dati di ieri c'erano infatti 550 nuovi contagi a fronte dell'esito di 6.144 tamponi. Confermato il calo dei decessi, oggi 20, con totale dall'inizio della pandemia a 3.164 nella regione. Continua la flessione dei ricoverati in terapia intensiva (-3, in totale 169) e negli altri reparti (-3, in totale 3.376). Si aggiungono altri 188 pazienti guariti, mentre 2.540 sono considerati in via di guarigione. I ricoverati in terapia intensiva sono 169 (-9 rispetto a ieri), i pazienti in altri reparti 2.484 (-3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 13.018 I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 173.385, di cui 93.939 risultati negativi. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. DIRETTA LIVE