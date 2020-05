Protesta davanti al palazzo della Regione Piemonte, in piazza Castello a Torino, nel giorno della Festa dei Lavoratori. Il tirocinante di una ditta di Alpignano ha piazzato una tenda da campeggio davanti all'edificio per manifestare contro l'amministrazione, ritenuta da lui responsabile del mancato stipendio, non ricevuto a partire da febbraio, per via delle restrizioni dovute al Coronavirus. Con lui protesta anche un uomo tetraplegico, in carrozzina, che denuncia di non ricevere sufficiente assistenza sanitaria in questo periodo di emergenza.

La protesta davanti alla sede di Regione Piemonte (ANSA)