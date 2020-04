Coronavirus Torino, firmate ordinanze proroga stop a Ztl e strisce blu

La sindaca Chiara Appendino ha firmato le due ordinanze che prolungano la sospensione della Ztl centrale e della sosta a pagamento in zona blu. La zona a traffico limitato centrale è sospesa fino al 31 agosto, mentre il pagamento dei parcheggi delimitati dalle strisce blu riprenderà lunedì 1 giugno. Sono escluse dal provvedimento, assunto nelle scorse settimane per far fronte all'emergenza Covid-19, la Ztl Trasporto Pubblico, Pedonale e Area Romana e i parcheggi automatizzati a barriera e quelli in struttura gestiti dalla Gtt che continueranno ad essere a pagamento. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie sui contagi. LIVE LIVE