Coronavirus, non vuole mettere mascherina: una denuncia nel Torinese

Un 51enne italiano, residente a Gassino Torinese, è andato a fare la spesa nell'omonimo paese in provincia di Torino, ma ha dato in escandescenza quando l'addetto alla sicurezza del market gli ha chiesto di indossare la mascherina protettiva e ha sfondato a pugni la porta dell'attività commerciale. Vista la reazione del soggetto, il direttore del supermercato ha dovuto chiamare il 112. L'uomo è stato denunciato per danneggiamenti dai militari della compagnia di Chivasso, in provincia di Torino (LA DIRETTA).