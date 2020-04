Coronavirus, in Piemonte 25.538 positivi ma il contagio rallenta

L’Unità di crisi regionale ha comunicato che in Piemonte sono 25.538 i casi accertati di coronavirus, con un aumento di 322 nell’ultimo giorno. Un dato che conferma il rallentamento del contagio: ieri la crescita è stata di 306, domenica di 361. Nelle ultime 24 ore si registrano anche 53 decessi, che portano il totale a 2.966. Prosegue anche l'aumento delle guarigioni, oggi 182 (in totale 4.624), con 2.429 malati in via di guarigione. Infine, confermato anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere: in terapia intensiva si contano 202 pazienti ricoverati, 12 in meno rispetto a ieri, mentre negli altri reparti i letti occupati sono 2.637 (-52). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.680 mentre i tamponi diagnostici finora eseguiti sono 146.173, di cui 77.541 risultati negativi. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI) Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi. DIRETTA LIVE