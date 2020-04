Pinerolo, scritte naziste e una svastica sui muri di una scuola

Sul muro di una scuola primaria di Pinerolo, in provincia di Torino, sono comparse scritte inneggianti al nazismo e una svastica. Gli atti vandalici sono stati compiuti imbrattando un murales realizzato per abbellire la scuola. "In quest'ultimo periodo - scrive la sezione locale dell'Anpi - in cui si è celebrato il 75° anniversario della Lotta di Liberazione dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista, con una modalità diversa dagli altri anni, ma non meno partecipata, questa è un'ignobile azione. Chiediamo a tutte le forze democratiche della città di unirsi nel respingere tali provocazioni e all'amministrazione comunale di rimuovere tali scritte".