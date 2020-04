Coronavirus Piemonte: 25.216 positivi, 2.913 decessi e 4.442 guariti

Il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Piemonte riporta oggi 54 vittime, per un totale di 2.913. Si registra anche un aumento di 306 contagi, dopo l'esito di altri 3.927 tamponi rispetto ai dati comunicati ieri, per un totale di 25.216 (LA DIRETTA). Altri 187 pazienti sono guariti, portando il numero complessivo a 4.442. Altri 2.355 sono considerati invece “in va di guarigione”. Calano di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva (oggi complessivamente 214), mentre negli altri reparti sono stati dimessi 138 malati: il totale dei ricoverati è sceso a 2.689. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.603. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 140.996, di cui 74.630 risultati negativi. Coronavirus in Italia e nel mondo, ultime notizie su contagi. DIRETTA LIVE