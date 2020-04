Coronavirus Torino, i carabinieri consegnano pacchi cibo

Sono 3.100, di cui 450 in provincia di Torino, i pacchi alimentari che i carabinieri del comando interregionale Pastrengo (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), stanno distribuendo in queste ore ad altrettante famiglie in collaborazione con Esselunga. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Il pacco

Ogni pacco è sufficiente a garantire il sostentamento per una settimana a un nucleo di tre persone. Il progetto di solidarietà è partito per aiutare persone che si trovano in uno stato di bisogno a seguito delle misure di contenimento contro il Coronavirus. Uno dei primi pacchi alimentari è stato consegnato a una famiglia di Cuorgnè (Torino).