Coronavirus Piemonte: 499 nuovi casi, 4.060 guariti e 2.803 decessi

Cresce di 499 casi il numero dei contagi da Coronavirus in Piemonte, dopo l'esito di altri 5.402 tamponi, mentre i 298 nuovi guariti fanno salire il totale a 4.060 (LA DIRETTA). Sono inoltre stati registrati 66 decessi (2.803 dall'inizio della pandemia). Questi sono i dati comunicati questa sera dall'Unità di crisi della Regione.

I ricoverati in terapia intensiva sono 237 (con un calo di 16 rispetto a ieri), i ricoverati non in terapia intensiva sono 2.843 (-79). Le persone in isolamento domiciliare sono 12.432. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 132.510, di cui 70.298 risultati negativi. Coronavirus Italia e mondo, ultime notizie sui contagi di oggi. LIVE LIVE