Torino, carne nei sacchi dell'immondizia: fermato in tangenziale

Guidava in tangenziale a Torino con circa 200 chili di carne conservati nei sacchi dell'immondizia: multato per mille euro. L'uomo, un cittadino di origini turche, 42 anni, residente a Saronno, è stato fermato alla barriera di Bruere. La carne non era tracciata ed era conservata in pessime condizioni igieniche, così, in collaborazione con l'Asl, è stata sequestrata e portata in un'azienda per la distruzione.