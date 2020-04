Torino, saccheggiano piscina usando i carrelli della spesa: 2 arresti

Due ragazzi di 18 anni sono stati sorpresi mentre stavano rubando, in pieno giorno, all'interno della Piscina Sempione utilizzando carrelli della spesa presi da un vicino supermercato. I giovani, entrambi con precedenti di polizia, sono stati arrestati dagli agenti della squadra volante per tentato furto in concorso e denunciati per ricettazione. All'arrivo delle volanti i due hanno tentato di fuggire abbandonando la refurtiva e scappando verso il parco Sempione ma sono stati fermati in via Fossata. Nei carrelli c'erano oggetti metallici, cavi e rubinetti. I diciottenni sono stati anche sanzionati per violazione del decreto per il contenimento dell'epidemia di coronavirus.