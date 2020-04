Disordini a Torino: scarcerati i quattro anarchici arrestati

Sono stati scarcerati per decisione del tribunale i quattro anarchici ammanettati domenica 19 aprile a Torino durante i momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono verificati nel quartiere Aurora, in occasione dell'arresto di due presunti rapinatori. Per tre è stato disposto l'obbligo di presentazione tre volte alla settimana; per il quarto il divieto di dimora nel capoluogo piemontese. La misura restrittiva è stata applicata per resistenza a pubblico ufficiale e non per altre ipotesi di reato, quali il tentativo di favoreggiamento.

L'avvocato degli anarchici: "Mi rallegro per scarcerazione"

"Mi rallegro per la scarcerazione - commenta l'avvocato dei quattro anarchici, Claudio Novaro - anche se continuo a pensare che non ci sia niente di penalmente rilevante negli episodi al vaglio del procedimento". Il legale sottolinea inoltre che nell'ordinanza del giudice si legge, a proposito del comportamento di almeno un indagato, che il resoconto delle forze dell'ordine non coincide con quanto risulta dai filmati. Il difensore dei soggetti afferma di "ritenere gravemente scorrette le dichiarazioni di alcuni esponenti politici che si sono pronunciati sulla vicenda senza conoscere i fatti".

Il motivo della protesta

Domenica 19 aprile alcuni gruppi di anarchici e antagonisti sono scesi in strada mentre la polizia bloccava due giovani marocchini sospettati di rapina ai danni di un anziano, al quale era stata portata via una collanina. Per i due malviventi, il reato contestato è stato modificato in furto con strappo. Alcune decine di persone, identificate dalla polizia come appartenenti all'area antagonista, hanno contestato, e tentato di ostacolare, l'intervento degli agenti. E' successo in Corso Giulio Cesare, che attraversa il quartiere Aurora (zona popolare e multietnica della città). Tre soggetti sono stati denunciati a piede liero dalla Digos, mentre sette agenti hanno riportato delle ferite.

