Coronavirus, in Piemonte 23.319 casi: 465 nelle ultime 24 ore

In Piemonte i nuovi casi di coronavirus comunicati dall'Unità di crisi regionale sono 465 - a fronte dei 705 registrati ieri - dopo l'esito di 6.457 nuovi tamponi eseguiti che portano il totale a 120.387, di cui 61.937 risultati negativi. I casi positivi accertati da inizio emergenza a oggi salgono dunque a 23.319. Altri 229 pazienti sono guariti, con il numero complessivo che sale a 3.429, mentre altri 2.029 sono considerati 'in via di guarigione'. Ancora alto il numero di vittime, 70 - ieri 74 - di cui 16 registrate nella giornata di oggi: il totale è di 2.668. Prosegue il trend in discesa dei ricoverati in terapia intensiva, 261, 12 in meno rispetto a ieri. Scende sotto i 3.000 il totale dei ricoverati in altri reparti, 2914. Le persone in isolamento domiciliare sono 12.018.