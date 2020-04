Coronavirus, il Torino Film Festival edizione 2020 sarà online

L’edizione 2020 del Torino Film Festival, che si terrà dal 20 al 28 novembre, sarà online. La manifestazione inoltre non subirà una semplice trasposizione sulla rete, ma vedrà realizzarsi "un articolato progetto culturale per il web". Lo annunciano gli organizzatori della kermesse giunta alla sua 38esima edizione.

"Di fronte all'alternativa di far saltare il festival per gli enormi problemi del momento, abbiamo deciso di reinventarci, ponendoci come massima preoccupazione il rispetto del lavoro dei produttori, dei distributori e degli esercenti che vogliamo promuovere", spiega Stefano Francia di Celle, direttore del Tff.