Coronavirus Piemonte: 22.854 positivi, 2.958 decessi e 3.200 guariti

Ancora 705 contagi nelle ultime 24 ore in Piemonte. Secondo i dati comunicati questa sera dall'Unità di crisi, i piemontesi positivi al coronavirus salgono così a 22.854. In aumento anche i morti, 74, di cui 11 registrati nella giornata di oggi, con il totale che passa a 2.598. Sono 224 in più di ieri i guariti, che salgono così a 3.200, con altri 1.938 "in via di guarigione". I ricoverati in terapia intensiva sono 273 (-18 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.027. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.818. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 113.930, di cui 58.804 risultati negativi (LA DIRETTA).