Scoperta piantagione di marijuana a Torino: due arresti

Hanno allestito un magazzino con 527 piantine di marijuana, per questo due uomini, di 30 e 34 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Torino, in zona Mirafiori, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

La piantagione di marijuana

Oltre alle piantine gli agenti hanno trovato all'interno del magazzino una stanza con i semi appena sbocciati, dotata di un sofisticato sistema di illuminazione alogena e di ventilazione che favoriva la crescita delle piante. In un'altra stanza gli agenti hanno scoperto invece un laboratorio con concimi, prodotti chimici antiparassitari, sostanze per l'essiccazione delle piantine ma anche strumenti per la riparazione degli impianti di illuminazione e ventilazione. Le piantine, cinque chili di fogliame e oltre 1,6 chili di marijuana già essiccata e pronta per la consegna, sono stati sequestrati. Sequestrati anche 3.000 euro trovati nell'abitazione di uno dei due arrestati, probabilmente frutto dello spaccio.