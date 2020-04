Coronavirus, da domani camper Asl per tamponi nel Verbano-Cusio-Ossola

“Da domani sarà in funzione il camper dell’Asl del Verbano Cusio Ossola per svolgere tamponi per la diagnosi del Covid-19 sul territorio. Un servizio che, unitamente al laboratorio all'ospedale Castelli, ora in funzione con i macchinari donati in modo meritorio, potrebbe portare ad analizzare sino a 400 test giornalieri''. A comunicarlo è il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini (LA DIRETTA).

Sindaco Verbania: “Occorre sapere anche tempi per test sierologici”

Il primo cittadino di Verbania ha aggiunto: “E' un primo passo. Ora occorre quanto prima sapere anche i tempi dell'avvio dei test sierologici nel nostro territorio. Più tamponi saranno fatti, maggiori saranno le certezze del numero di persone che hanno contratto il virus, con la conseguenza di indicazioni mirate per eventuali quarantene dei cittadini coinvolti e dei loro famigliari. Per questo la mia richiesta di individuare strutture alberghiere dove ospitare le persone positive al virus è quanto mai un'urgenza a cui Regione Piemonte e Asl VCO devono rispondere. Leggo che mancano i bastoncini per i tamponi, e forse prima erano carenti i reagenti per svolgere le analisi; stiamo assistendo a indubbie difficoltà organizzative nel sistema sanitario piemontese”.