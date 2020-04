Incendio nel Monferrato, in fiamme un capannone

Un vasto incendio è divampato a Vignale Monferrato, in provincia di Alessandria, in un capannone usato per il ricovero di macchinari agricoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con cinque mezzi, al lavoro per spegnere il rogo. La struttura è situata in una zona impervia e difficilmente raggiungibile. All’interno si trovano un rimorchio, falciatrici, attrezzi per lo spostamento del fieno e una betoniera. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Vignale.