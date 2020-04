Coronavirus: nel Torinese carabinieri consegnano tablet a studenti

Ad Avigliana, in provincia di Torino, alcuni studenti di un Istituto tecnico commerciale e per geometri erano impossibilitati a seguire le lezioni da casa in quanto sprovvisti di computer o tablet. A risolvere la situazione, segnalata dal dirigente scolastico dell’Itcg, sono stati i carabinieri della stazione locale dell'Arma, che hanno recapitato i dispositivi elettronici direttamente nelle case degli studenti, per evitare spostamenti. "Un piccolo gesto di solidarietà alla cittadinanza", hanno spiegato al Comando. Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE