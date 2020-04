Coronavirus Piemonte: 21.144 positivi, 2.379 decessi e 2.625 guariti

In Piemonte il numero dei guariti è salito a 2.625, ossia 185 in più di ieri. Altri 1.672 sono considerati in via di guarigione, ossia negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa dell'esito del secondo. I positivi, quest’oggi, sono stati 563, per un totale di 21.144. Il numero complessivo dei decessi è invece di 2.379. L'Unità di crisi della Regione ha segnalato 77 nuove vittime, 23 delle quali registrate nel corso della giornata. I ricoverati in terapia intensiva sono 304 (-18 rispetto a ieri), mentre quelli in altri reparti sono 3.296. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.868. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 99.008, di cui 50.919 risultati negativi (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Coronavirus in Italia e nel mondo, le ultime notizie in diretta. LIVE LIVE