Torino, calavano la droga dal balcone: arrestati pusher

I carabinieri hanno arrestato due ragazzi di 18 e 22 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. I due calavano la droga dal balcone di casa, al quarto piano di un palazzo nell'hinterland di Torino, per non violare le misure anti-Covid che limitano gli spostamenti. Il trucco non è passato inosservato ai militari, che hanno così documentato lo scambio droga-denaro in diretta.

Il ritrovamento

Nella sacca trasformata in paniere i carabinieri hanno ritrovato cinque grammi di hashish. Altri 200 grammi sono stati trovati nell'abitazione della coppia, dove sono stati sequestrati anche 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 480 euro in contanti.