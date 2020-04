Torino, in casa armadi-serra per la marijuana: arrestato

Un uomo di 51 anni è stato fermato in auto nel centro di Torino e nel vano lampadine del faro del baule posteriore nascondeva alcune inflorescenze di marijuana. Per questo motivo la polizia ha fatto scattare i controlli nell'abitazione dell'uomo: in casa aveva 23 piante di marijuana.

Il ritrovamento

La maggior parte erano all'interno di un armadio riutilizzato a serra, ricoperto di carta riflettente e completo di lampade riscaldanti, termometri digitali e sistema di ventilazione. Le rimanenti erano in un altro armadio, sempre corredate di lampade e ventilazione. In una scatola sono anche stati trovati 93 semi di cannabis. Il 51enne è stato così arrestato per produzione e coltivazione di sostanza stupefacente.