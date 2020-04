Coronavirus Torino, riaprono cantieri prolungamento della Metro 1

Rispettando il "Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili", riprendono oggi i lavori per la realizzazione dei prolungamenti sud, Lingotto-Bengasi, e ovest, Collegno-Cascine Vica, della linea 1 della metropolitana di Torino. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Misure di sicurezza

Fra le misure per garantire la sicurezza sanitaria, ci sono il rilevamento della temperatura corporea del personale, l'utilizzo di mascherine di protezione, la distribuzione di disinfettanti per le mani, il rispetto, dove possibile, della distanza di sicurezza, la pulizia e sanificazione periodica degli ambienti di lavoro. I cantieri erano stati sospesi il 22 marzo in base al Decreto della Regione Piemonte per l'emergenza Covid-19.

Le parole della sindaca Appendino

Sulla ripartenza dei cantieri, è intervenuta la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino. ”Vi ho sempre detto - scrive in un post Facebook - che saremmo stati al lavoro dal primo giorno per fare in modo che l'emergenza Covid-19 potesse avere il minore impatto possibile sui tanti lavori che stiamo svolgendo a Torino". Lavori, sottolinea, "che ripartono in sicurezza, nella piena tutela di tutti i lavoratori e con tutte le precauzioni del caso. Assessorato alla Mobilità, tecnici di Infra.To e tutti gli altri professionisti coinvolti, hanno continuato a lavorare in smart working per portare avanti i progetti in essere. Così, dopo uno stop forzato, oggi ripartono in sicurezza i cantieri della Metro 1". Appendino esprime, in conclusione, "un ringraziamento ai lavoratori che si occuperanno fisicamente delle operazioni e a quanti hanno reso questa ripartenza possibile".