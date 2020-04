Incendio a Ceresole Reale: distrutta un'abitazione

I vigili del fuoco sono dovuti intervenire alle prime luci dell'alba, a Ceresole Reale, per un incendio che ha devastato un'abitazione in borgata Borgiallo. A causare il rogo, secondo le prime informazioni, sarebbe stato il malfunzionamento della canna fumaria, in pochi minuti le fiamme si sono poi estese al tetto e al resto dell'abitazione. Le operazioni andranno avanti per tutta la mattina per la messa in sicurezza dello stabile. Non si registrano feriti o intossicati.