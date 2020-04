A Torino è atterrato questa mattina il Boeing 767 della Blue Panorama Airlines con a bordo 38 medici e infermieri della Brigada Henry Reeve, che il ministero della Salute di Cuba ha destinato al Piemonte per l'emergenza coronavirus. I sanitari saranno impiegati presso la nuova area sanitaria temporanea delle Ogr di Torino, il cui allestimento è in fase di ultimazione (LA DIRETTA).

11:23 – Appendino: “Straordinaria generosità da Cuba”

C'era anche la sindaca di Torino, Chiara Appendino, ad accogliere questa mattina all'aeroporto di Torino la task force di medici e infermieri arrivati da Cuba per sconfiggere il coronavirus. "Uno straordinario gesto di generosità, a cui va il nostro più sentito grazie", commenta la prima cittadina su Twitter, che ha applaudito i sanitari cubani mentre scendevano dal Boeing di Blue Panorama sulla pista dell'aeroporto di Caselle.

11:03 – Torino, atterrato aereo con a bordo 38 sanitari da Cuba

E' atterrato questa mattina all'aeroporto di Torino il Boeing 767 della Blue Panorama Airlines con a bordo 38 medici e infermieri della Brigada Henry Reeve, che il ministero della Salute di Cuba ha destinato al Piemonte per l'emergenza coronavirus. Verranno impiegati presso la nuova area sanitaria temporanea delle Ogr di Torino, il cui allestimento è in fase di ultimazione. Il volo è stato organizzato in collaborazione con la Regione Piemonte, con il sostegno della fondazione Specchio dei tempi Onlus e Lavazza. A bordo epidemiologi, anestesisti, rianimatori, medici di medicina generale e infermieri specializzati in terapia intensiva. Personale di estrema competenza, appartenente alla stessa squadra già operante in Lombardia e specializzata in interventi di emergenza.

