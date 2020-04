Torino, fugge su uno scooter senza patente e assicurazione: arrestato

Si è conclusa con l’arresto la folle corsa di un 43enne, che alla guida di uno scooter, ha seminato il panico sfrecciando a 140 chilometri orari per le vie di Torino. L’uomo non si è fermato all’alt della polizia e, nel tentativo di fuggire, ha rischiato più volte di investire i pochi pedoni presenti nel quartiere Barriera di Milano. Il 43enne guidava senza patente, già sospesa in passato, mentre il mezzo, ora posto sotto sequestro, era privo di assicurazione. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e sanzionato per il mancato rispetto delle disposizioni anti Covid.