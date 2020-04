Un incendio è divampato questa mattina in via Santa Teresa, in pieno centro a Torino. Le fiamme sono partite da un negozio e sono poi arrivate a coinvolgere tutto lo stabile. Sono 24 le persone che sono state evacuate dai vigili del fuoco, intervenuti insieme con la polizia. Al momento non si registrano feriti o intossicati. Ancora da accertare le cause del rogo, che avrebbe interessato anche alcune auto parcheggiate lungo la strada.