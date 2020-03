Cherasco, imbratta fontana e aggredisce carabinieri: arrestato 25enne

I carabinieri di Bra (in provincia di Cuneo) hanno arrestato un 25enne a Cherasco (nella medesima provincia), sorpreso la scorsa notte a imbrattare con alcune bombolette spray la fontana di piazza Lagorio. All'arrivo dei militari, il giovane (che risiede in un Comune dell'area) ha estratto un coltello a serramanico con lama lunga 18 centimetri ed ha iniziato a brandirlo contro di loro. Bloccato dopo una breve colluttazione, è stato denunciato (oltre che per i reati connessi all'aggressione) per aver violato le disposizioni che impediscono i trasferimenti da un Comune all'altro per l'emergenza coronavirus. Il ragazzo è stato trasferito in ambulanza all'ospedale di Alba (nel Cuneese), dove ha trascorso la notte nel reparto di psichiatria piantonato dalle forze dell’ordine.