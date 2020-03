Coronavirus, deceduti 4 anziani nel Cuneese: evacuata casa di riposo

L’emergenza coronavirus continua a colpire le strutture assistenziali per gli anziani in Piemonte. Una situazione particolarmente critica è venuta a crearsi all’interno della casa di riposo “Don Bartolomeo Rossi” di Villanova Mondovì, in provincia di Cuneo, dove, a seguito del decesso - l’ultimo ieri sera - di quattro ospiti, l’Unità di crisi regionale ha disposto l’evacuazione dell’intera residenza. Questa mattina, 37 anziani sono quindi stati trasportati, con l'utilizzo di due pulmini e due ambulanze della Croce Rossa di Mondovì e una di Cuneo, oltre a mezzi dell'Anpas e del 118, all’ospedale di Mondovì per essere sottoposti a tampone e in giornata verranno trasferiti in strutture idonee. Le operazioni sono avvenute alla presenza del sindaco, Michelangelo Turco, del vice sindaco e vice presidente Anci Piemonte, Michele Pianetta e del responsabile della maxiemergenza, Mario Raviolo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE - MAPPE E GRAFICI)

Allarme anche nel Torinese

Allerta anche alla casa di riposo “San Giovanni Battista” di Bosconero, nel Torinese, al cui interno sono stati registrati due decessi e 35 positivi al coronavirus, tra i quali una decina di ospiti, ricoverati ora negli ospedali della zona. Alcuni di questi, spiega la sindaca, Paola Forneris, stanno migliorando, “due, purtroppo, non ce l'hanno fatta”. La casa di riposo ospita un centinaio di anziani, divisi su diversi piani a seconda dell'esito dei tamponi, e ha più di settanta dipendenti.