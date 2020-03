Antonio Conte ha donato 12 computer all'ospedale Regina Margherita: saranno utilizzati dai bambini ricoverati. "Un regalo inatteso. È un gesto di particolare attenzione e utilità, che apprezziamo tantissimo", ha detto Tiziana Catenazzo, preside della scuola polo Peyron, che coordina le sezioni ospedaliere. (DIRETTA)

10:59 - Ad Asti camere in hotel gratuite per sanitari a fine turno

Una decina di camere d'hotel di Asti sono state messe a disposizione gratuita per infermieri e medici in servizio all'ospedale della città che vivono distanti e fuori provincia e che non possono rientrare a casa per il rischio di infettare familiari. "E' una vittoria del buono senso - commenta il sindacato delle professioni infermieristiche e mediche Nursing Up - e la dimostrazione pratica che, grazie alla collaborazione e alla volontà di Comune e Asl, si possono fare concreti passi avanti nella sicurezza degli infermieri, dei professionisti della salute e dei loro famigliari". "Ho fatto da intermediario - aggiunge il sindaco Maurizio Rasero - per raccogliere fondi per sostenere queste spese, che l'Asl non può mettere a bilancio. Abbiamo ricevuto offerte da diverse strutture alberghiere, ma anche da cittadini che hanno alloggi sfitti e persino da ditte che metterebbero i loro camper in locazione gratuita, vista la stagione persa". "Crediamo che l'esempio di Asti - sottolinea il segretario Nursing Up di Piemonte e Valle d'Aosta, Claudio Delli Carri - debba essere ripreso anche nelle altre province e realtà del Piemonte".

9:23 - Antonio Conte dona 12 computer all'ospedale infantile di Torino

Antonio Conte ha donato 12 computer all'ospedale Regina Margherita: saranno utilizzati dai bambini ricoverati. Lo ha reso noto Tiziana Catenazzo, preside della scuola polo Peyron, che coordina le sezioni ospedaliere, al Corriere di Torino. "Un regalo inatteso. Avevamo parlato con lui e sua moglie Elisabetta il giorno prima, per raccontare le difficoltà in neuropsichiatria – ha raccontato Catenazzo – È un gesto di particolare attenzione e utilità, che apprezziamo tantissimo".

Conte, oggi allenatore dell'Inter, è stato calciatore e poi allenatore della Juventus ed è molto legato alla città di Torino.

9:12 – Acqui Terme valuta l'obbligo di mascherina

"Bisogna continuare a mantenere alta la soglia della nostra attenzione, rispettando le misure precauzionali per la salvaguardia della salute della comunità e dei familiari. Proprio per questo, noi sindaci del territorio stiamo valutando di predisporre una nuova ordinanza per rendere obbligatorio l'utilizzo di mascherine o, in alternativa, per chi non disponesse di tali dispositivi, foulard o sciarpe per coprire naso e bocca e da indossare quando ci si rechi in luoghi pubblici". Lo anticipa il primo cittadino di Acqui Terme (Alessandria) Lorenzo Lucchini precisando che "si tratta di una misura precauzionale per garantire il contenimento del contagio". I pazienti ricoverati attualmente per Covid-19 all'ospedale 'Mons. Galliano' sono 60, di cui una buona parte proveniente da altre strutture ospedaliere; 9 quelli in terapia intensiva. Sono 114 le persone in isolamento domiciliare obbligatorio o volontario, 34 sono risultate positive.