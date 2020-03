Orbassano, nasconde marijuana nella spazzatura: arrestato

Arrestato a Orbassano, in provincia di Torino, un ragazzo di 25 anni che durante una perquisizione ha cercato di disfarsi della marijuana che aveva in casa nascondendola nel sacchetto della spazzatura che la madre stava per andare a buttare. Il giovane poco prima era stato controllato in strada dai carabinieri nel corso dei controlli eseguiti per verificare il rispetto delle disposizioni contro la diffusione del Coronavirus (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - L'EMERGENZA IN PIEMONTE). Il 25enne, che aveva appena incontrato un'altra persona, è stato sorpreso con alcune dosi di hashish nelle tasche. In casa, all'insaputa della madre, custodiva alcune centinaia di piccole confezioni di marijuana e tutto l'occorrente per la preparazione delle dosi.